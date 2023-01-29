Данець завершив свою півторарічну оренду у складі Неймегена і відразу приєднався до Орхуса. Нова "позика" розрахована до кінця сезону 2022/23, інформує офіційний сайт данського клубу.

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Ще влітку 2018 року Динамо придабло Дуелунда у Мітьюлланда за 4 млн євро. Вінгер страждав від важких травм, за 3 роки награв жалюгідні 26 матчів (3 голи), а потім вирушив у оренду до Неймегена. Київський клуб навіть не встиг повністю розрахуватися з Мітьюлландом, через що відповідав у суді Лозанни.

За Неймеген Дуелунд грав півтора сезону – 42 матчі, 4 голи та 5 асистів. Орхус є рідним клубом 25-річного хавбека, хоча він не встиг дебютувати за "білих" на дорослому рівні. За інформацією Transfermarkt, контракт данця з Динамо завершується влітку, тобто він стане вільним агентом.

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