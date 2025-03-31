Хет-трик нападника Карпат Бруніньйо у ворота Чорноморця став рекордним для іноземних гравців в УПЛ.

Бруніньйо встановив історичне досягнення в грі проти одеського Чорноморця, який очолює Олександр Кучер.

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"Бруніньйо встановив рекорд серед усіх легіонерів УПЛ, оформивши найшвидший хет-трик в історії – всього за 9 хвилин! До того ж це 171-й хет-трик у чемпіонаті України", – повідомили в офіційному Telegram-каналі УПЛ.

Бразилець розривав на полі в матчі 22 туру чемпіонату України й завдяки своєму хет-трику в ворота одеського клубу затьмарив повернення в футбол Ярослава Ракицького. В підсумку, Карпати перемогли Чорноморець і піднялися на 6 місце в турнірній таблиці УПЛ.

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