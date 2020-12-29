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Легіонер Карпат може перейти в СК Дніпро-1

14:51 972 Читать на русском
Легіонер Карпат може перейти в СК Дніпро-1
Франціско Ді Франко / Фото з відкритих джерел

Клуб з берегів Дніпра продовжує підсилюватись.

СК Дніпро-1 з максимальною користю використовує зимове міжсезоння і готує черговий трансфер. Команду Михайленка найближчим часом може поповнити аргентинський півзахисник львівських Карпат Франціско Ді Франко, повідомляє Динамоманія.

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Раніше стало відомо, що Ді Франко і Крістіан Понде взимку покинуть "левів", оскільки Карпати планують робити ставку на своїх вихованців. 24-річний аргентинець – перша ластівка зимових перетрубацій у клубі.

Нагадаємо, Франціско перейшов у Карпати у 2017 році, а в кінці травня 2018 року став повноцінним гравцем, уклавши угоду на 3 роки. У поточному сезоні футболіст зіграв за львівський клуб 15 поєдинків, в яких відзначився лише одного разу.

До слова, напередодні гравцями СК Дніпро-1 стали український нападник брестського Динамо Олексій Хобленко та захисник хорватського Хайдука Олександр Сваток.

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