Вінгер Динамо U-19 Самба Діалло отримав відзнаку за перформанс у поєдинку проти Баварії у юнацькій Лізі чемпіонів.

УЄФА обрав найкращих гравців за підсумками 2-го туру юнацької Ліги чемпіонів – ними стали Самба Діалло з Динамо та Рос Макосленд з Рейнджерс.

Півзахисник Динамо U-19 зацікавив Манчестер Сіті, – журналіст

Відзначимо, що в юнацькій Лізі чемпіонів обираються найкращі футболісти на стадії групового етапу (Діалло) та на шляху чемпіонів (Макосленд). Обидва відправили по дублю у ворота своїх суперників – Баварії та Хаммарбю відповідно.

Нагадаємо, Динамо U-19 розбило Баварію (4:0) – до двох голів Діалло додались забиті м'ячі Назара Волошина та Іллі Скрипника.

Динамо U-19 розтрощило Баварію U-19 у Мюнхені – кияни забили чотири голи у другому поспіль матчі Юнацької ліги УЄФА