"У Динамо я почуваюся, як вдома. Звичайно, в команді є конкуренція, але це нормально на зборах. Ми сюди приїхали не для того, щоб шукати друзів. Водночас можна сказати, що всі товариші по команді – це мої друзі.

Луческу не хоче бачити Кулача в Динамо, – журналіст

Мірча Луческу – дуже сильний тренер у плані тактики. Він вчить нас, як зберігати м'яч, як правильно грати в колективний футбол. Точно можу сказати, що він – один із найкращих і найдосвідченіших наставників", – цитує Беніто сайт Динамо.

Нагадаємо, нігерієць перебрався до Києва у січні 2020-го, але гравцем основи стати не зумів. Минулий сезон Беніто проводив в Олімпіку на правах оренди, де відіграв 19 матчів, забивши 3 м'ячі та 4 рази асистувавши.

Із Динамо – на вихід: Луческу втратив віру у Супрягу і ще 12 динамівців, серед яких навіть вчорашні лідери