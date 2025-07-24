Легіонер Динамо повернувся до тренувань наступного дня після смерті батька
21:20 - Читати іншою мовою
Вінгер Динамо Анхель Торрес завдяки улюбленій справі полегшує болючу втрату.
Вчора, 24 липня, стало відомо про втрату в родині вінгера Анхеля Торреса.
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Однак уже сьогодні прес-служба Динамо опублікувала відео з індивідуального заняття гравця разом із Валентином Рубчинським та Владиславом Геричем. Усі троє футболістів відновлюються після травм.
Нагадаємо, 22 липня Динамо впевнено перемогло Хамрун Спартанс у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Матч-відповідь відбудеться 29 липня.
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