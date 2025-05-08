Легіонер Динамо офіційно став чемпіоном з іншою командою – Шовковський не вірив у нього
Півзахисник Динамо Решат Рамадані успішно виступає за Шкендію на правах оренди.
21-річний північномакедонський півзахисник Решат Рамадані, який належить київському Динамо, став чемпіоном Північної Македонії у складі Шкендії.
Динамо відпустить Бражка та ще одного гравця влітку, новий контракт для Ярмоленка і трансфер 2 легіонерів, – джерело
Гравець приєднався до Динамо в березні 2023 року. Однак македонець майже не отримував ігрового часу в першій половині наступного сезону, тому вирішив попросити оренду. Олександр Шовковський не заперечував, оскільки не планував використовувати гравця.
У поточному сезоні півзахисник провів 35 матчів і забив один гол. У червні 2025 року він повернеться до складу Динамо.
Динамо може чекати в ЛЧ легший шлях, ніж зазвичай – хто суперники у кваліфікації, до якої все ближче https://football24.ua/liga_chempioniv_tag50824/