21-річний північномакедонський півзахисник Решат Рамадані, який належить київському Динамо, став чемпіоном Північної Македонії у складі Шкендії.

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Гравець приєднався до Динамо в березні 2023 року. Однак македонець майже не отримував ігрового часу в першій половині наступного сезону, тому вирішив попросити оренду. Олександр Шовковський не заперечував, оскільки не планував використовувати гравця.

У поточному сезоні півзахисник провів 35 матчів і забив один гол. У червні 2025 року він повернеться до складу Динамо.

Shkëndija Crowned Champions of North Macedonia!



Congratulations to KF Shkëndija on becoming the champions of North Macedonia once again! ️



Shkëndija making our city and our people proud — you’ve written another chapter in Tetovo’s football history! ️



Forca Shkëndija! pic.twitter.com/tT0vEx13nA — Albanian Football Scout (@FootballAlbXI) May 7, 2025

Динамо може чекати в ЛЧ легший шлях, ніж зазвичай – хто суперники у кваліфікації, до якої все ближче https://football24.ua/liga_chempioniv_tag50824/