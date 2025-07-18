Легіонер Динамо офіційно підписав угоду з бразильським клубом
18:22 - Читати іншою мовою
Вінгер Динамо Вітінью продовжить свої виступи в Бразилії.
Бразильський півзахисник Вітінью, який належить Динамо, підписав нову угоду з Інтернасьйоналом, повідомляє прес-служба клубу. Новий контракт буде чинним до червня 2026 року.
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Нагадаємо, Вітінью не планує повертатися до України через війну. Його контракт із київським Динамо чинний до літа 2026 року.
До складу киян він приєднався в серпні 2021-го, але вже у квітні 2022-го перебрався до Бразилії, де також встиг пограти за Атлетіко Паранаенсе та РБ Брагантіну.
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