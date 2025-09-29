Сенегальський півзахисник Самба Діалло знову у Києві. Як інформує телеграм-канал Динамівець, 22-річний футболіст найближчим часом має приєднатися до першої команди Динамо.

Скандальний вінгер може покинути Динамо – він відмовив двом клубам з Франції, на черзі команди з Бельгії та Туреччини

За інформацією джерела, головний тренер киян Олександр Шовковський розглядає Самбу як гравця, здатного створити додаткову конкуренцію в атаці. Очікується, що вже найближчими днями вінгер почне тренування з біло-синіми.

У різний час навколо прізвища сенегальця з’являлося чимало чуток. Повідомлялося про інтерес клубів із Франції, Іспанії та Близького Сходу, а також про нібито зацікавленість скаутів Баварії та Манчестер Сіті. Втім, трансфер так і не відбувся, і Діалло повернувся до Києва.

У сезоні 2024/25 Діалло виступав на правах оренди за ізраїльський Хапоель Єрусалим, де провів 19 офіційних матчів і відзначився трьома голами. За головну команду Динамо він зіграв 17 поєдинків, у яких забив один м’яч. Transfermarkt оцінює футболіста у 300 тисяч євро. Контракт гравця чинний до 31 грудня 2026 року.

