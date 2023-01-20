Грецький ПАОК шукає підсилення на позицію правого захисника. Шорт-лист претендентів на підсилення очолює Томаш Кендзьора, повідомляє Sport24.

Тайсон забив гол через три хвилини після дебюту – команда Луческу обіграла екс-зірок Динамо і Шахтаря

Цікаво, що рекомендацію щодо поляка надав наставник киян Мірча Луческу. Його син, Разван, є наставником ПАОКа. Також грецький клуб нещодавно підписав ще одну екс-зірку УПЛ – колишнього хавбека Металіста та Шахтаря Тайсона.

Додамо, що Кендзьора провів 18 матчів за Динамо у всіх турнірах, записавши до свого активу 2 результативні передачі.

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