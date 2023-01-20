Легіонер Динамо може стати одноклубником екс-зірки Шахтаря в Європі – допоможе фактор Луческу
Захисник Динамо Томаш Кендзьора має цікавий варіант продовження кар'єри.
Грецький ПАОК шукає підсилення на позицію правого захисника. Шорт-лист претендентів на підсилення очолює Томаш Кендзьора, повідомляє Sport24.
Тайсон забив гол через три хвилини після дебюту – команда Луческу обіграла екс-зірок Динамо і Шахтаря
Цікаво, що рекомендацію щодо поляка надав наставник киян Мірча Луческу. Його син, Разван, є наставником ПАОКа. Також грецький клуб нещодавно підписав ще одну екс-зірку УПЛ – колишнього хавбека Металіста та Шахтаря Тайсона.
Додамо, що Кендзьора провів 18 матчів за Динамо у всіх турнірах, записавши до свого активу 2 результативні передачі.
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