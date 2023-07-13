Легіонер Динамо має шанс приєднатись до кандидата в збірну України у Європі
13 липня 17:38 - Читать на русском
Півзахисник Динамо Джастін Лонвейк отримав варіант продовження кар'єри за кордоном.
Андерлехт, до якого повернувся Богдан Михайліченко, проявляє інтерес до Лонвейка, повідомляє voetbalbelgie.
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Бельгійський клуб розглядає нідерландця в статусі "плана Б", а пріоритетом був Родріго Салазар. Проте, уругваєць найближчим часом приєднається до Браги, таким чином даючи зелене світло трансферу Лонвейка в Андерлехт.
Нагадаємо, у вересні минулого року Динамо заплатило Віборгу за Лонвейка 1,5 млн євро. Хавбек став доволі важливим виконавцем у складі киян – 18 матчів, один гол та один асист.
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