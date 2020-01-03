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Легіонер Динамо Каргбо: Шабанов гамселить мене на тренуваннях – не те слово

19:37 575 Читать на русском
Легіонер Динамо Каргбо: Шабанов гамселить мене на тренуваннях – не те слово
Артем Шабанов / Фото з відкритих джерел

Бельгійський форвард київського Динамо Ібрагім Каргбо розповів про своє знайомство з партнерами по команді.

"З ким уже знайомий в команді? Міккел Дуелунд. Товаришую з Мохаммедом Кадірі і Сідклеєм. Іноді спілкуємося з Гією Цітаішвілі. Знайомий з білявим центральним захисником... Не пам'ятаю ім'я... Шабанов! Він відразу підійшов і познайомився на тренуванні. Гамселить мене в процесі – це не те слово!

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Він хороший хлопець, але на тренуваннях вириває ноги супернику. До речі, знайомий з Жерсоном Родрігесом, Де Пеною. З голкіперів особисто вже знайомий з Бущаном. Він на тренуваннях віддає класні передачі зі своєї штрафної. Фран Соль хороший нападник", – розповів Каргбо в інтерв’ю Youtube-каналу Sportarena.

Нагадаємо, 19-річний форвард перейшов у Динамо на початку грудня безкоштовно. Його угода зі столичним клубом розрахована на 3,5 роки.

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