Вінгер Динамо Вітінью, який виступає на правах оренди за Інтернасьйонал, дійсно міг повернутись до Києва попри те, що війна в Україні не завершилась.

Вітінью покинув Динамо, скориставшись правилом ФІФА, яке дозволяло легіонерам призупинити контракт з російським чи українським клубом через війну. Бразилець наразі виступає на правах оренди в складі Інтернасьйоналя, але минулого літа розглядав варіант із повернення до України, повідомляє Telegram-канал Inside UPL.

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Зазначається, що Вітінью навіть вів перемовини з Ігорем Суркісом щодо повернення, однак через побоювання дружини сім'я залишилась у Бразилії. За рік ситуація не змінилась, але Динамо має шанс вигідно продати гравця – Transfermarkt оцінює його у 8 млн євро ("біло-сині" купували Вітінью за 6 млн). У продовженні співпраці із вінгером зацікавлений Інтернасьйонал.

Нагадаємо, Вітінью приєднався до Динамо у серпні 2021 року, але вже у квітні 2022-го перебрався до Бразилії (виступав за Атлетіко Паранаенсе, РБ Брагантіну та Інтернасьйонал). У складі "біло-синіх" вінгер провів 13 матчів, у яких відзначився 3 голами.

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