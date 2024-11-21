За інформацією Meczyki, Томаша Клоса затримали співробітники Центрального антикорупційного бюро. Його звинувачують у несплаті податків, а саме у порушенні в розрахунках з ПДВ.

Ліга націй, підсумкова турнірна таблиця: відомі потенційні суперники України на шляху до еліти

"Як неофіційно стало відомо Мареку Смолці, справа стосується порушень у сплаті ПДВ, а затримання Клоса є частиною більшої справи", – зазначає видання.

Нагадаємо, що Томаш Клос виступав за збірну Польщі у період з 1998 по 2006 роки. Він відіграв 68 матчів за "Кадру", забивши шість голів. У складі національної команди він брав участь у чемпіонаті світу 1998 року.

Наразі інформації про те, яке покарання може загрожувати Клосу, немає.

Екс-напарник Шеви створив "атомну" команду, карма за Україну побила багатьох: підсумки Ліги націй + конкурс прогнозів