58-річного Гаскойна знайшли непритомним у його будинку в Дорсеті 18 липня, після чого його доставили у реанімацію в місті Пул, повідомляє The Telegraph.

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Зазначається, що Пола вже перевели до відділення невідкладної допомоги, де він перебуває у стабільному стані та одужує. Очікується, що екс-хавбек збірної Англії залишатиметься в лікарні ще протягом кількох днів.

Друг Гаскойна, Стів Фостер, який також працює його водієм, поділився коротким коментарем The Sun: "Він хотів би подякувати всім за підтримку, яку він отримав від багатьох старих друзів, які бажають йому всього найкращого та хочуть бачити його знову у найкращій формі. Пол перебуває в лікарні, і це найкраще місце для нього зараз".

Нагадаємо, що Гаскойн був культовим півзахисником збірної Англії в період з 1988 по 1998 роки, зігравши 57 матчів, у яких відзначився 10 голами. За свою клубну кар'єру Пол встиг пограти за Тоттенхем, Евертон, Ньюкасл, Лаціо, Рейнджерс, Мідлсбро та інші команди.

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