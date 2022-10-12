Поліція Антверпена заарештувала півзахисника місцевої однойменної команди Раджу Наінгголана, повідомляє Sporza, посилаючись на Gazet van Antwerpen.

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Наінгголан сів за кермо відразу, як минув термін дії виданої йому заборони на водіння. Але при цьому півзахисник Антверпена не склав необхідні іспити на відновлення своїх прав водія.

Після допиту Раджу відпустили, але його автомобіль було конфісковано.

Антверпен лідирує у чемпіонаті Бельгії після 11 турів. Наінгголан зіграв у всіх матчах зі старту сезону і забив 1 гол.

Уболівальники Роми вважають Раджу клубною легендою. Він захищав кольори "джаллороссі" з 2013 по 2018-й рік.

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