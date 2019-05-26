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Легенди Ман Юнайтед знищили Баварію в матчі з нагоди 20-річчя пам'ятного фіналу ЛЧ – Бекхем та Сульшер забили по голу

19:58 312 Читать на русском
Легенди Ман Юнайтед знищили Баварію в матчі з нагоди 20-річчя пам'ятного фіналу ЛЧ – Бекхем та Сульшер забили по голу
Девід Бекхем / фото із соцмереж

Легенди Манчестер Юнайтед розгромили Баварію в товариському матчі, присвяченому 20-річчю "треблу" манкуніанців.

Товариський матч

Легенди Манчестер Юнайтед – Легенди Баварії – 5:0

Голи: Сульшер, 4, Йорк, 29, Батт, 78, Саа, 84, Бекхем, 94

На стадіоні Олд Траффорд відбувся благодійний матч, присвячений 20-річчю історичного "треблу" Манчестер Юнайтед. У сезоні-1998/99 манкуніанці під керівництвом сера Алекса Фергюсона виграли англійську Прем'єр-лігу, Кубок Англії і Лігу чемпіонів.

20 років тому Манчестер Юнайтед здійснив феєричний камбек у фіналі Ліги чемпіонів – ретро дня

Сьогодні команда легенд Манчестер Юнайтед з рахунком 5:0 розгромила команду колишніх гравців Баварії, яку "червоні дияволи" 20 років тому обіграли у фіналі Ліги чемпіонів.

Голами відзначилися нинішній головний тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер, Дуайт Йорк, Нікі Батт, Луї Саа і Девід Бекхем. Команду легенд манкуніанців сьогодні очолював сер Алекс Фергюсон.

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