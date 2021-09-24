Бразильці Даніло Сілва і Вільям Роша Батіста мають чимало приводів для розмов. Обоє залишили свій слід в елітному дивізіоні чемпіонату України.

Вільям Роша Батіста в матчі проти Динамо / facebook/william.rochabatista

Колишній форвард Карпат Вільям Роша Батіста (102 матчі, 30 голів), який у сезоні 2018/19 працював у тренерському штабі ФК Львів, на одному із матчів штату Сан-Паулу зустрівся з екс-оборонцем Динамо Даніло Сілвою.

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"У нас була яскрава зустріч із Даніло Сілвою – великою легендою України. Завжди радий бачити тебе, мій брате", – написав 41-річний Батіста у Facebook, прикріпивши світлину з екс-динамівцем. Це ж фото Даніло Сілва виклав у своєму Instagram.

Зауважимо, наприкінці 2020-го 34-річний захисник завершив футбольну кар'єру, а кілька місяців тому став міжнародним представником Динамо.

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