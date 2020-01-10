Легенди Бразилії та Італії переграли історичний фінал ЧС-1994 – апеннінці помстилися за промах Баджо

Зірки футболу Бразилії та Італії провели знаковий товариський поєдинок.

Матч відбувся вчора, 9 січня, у бразильському місті Форталеза. Легендарні гравці зібралися для того, щоб повторити фінал чемпіонату світу 1994 року. Зустріч відвідали тренери Карлос Алберто Паррейра та Арріго Саккі, які керували збірними Бразилії та Італії на Мундіалі в США.

Півзахисник Шахтаря отримав виклик у олімпійську збірну Бразилії

26 років тому Кубок світу дістався бразильцям. Основний час матчу завершився з рахунком 0:0, в серії пенальті точнішими виявилися "селесао" (3:2). Вирішальним став промах Роберто Баджо.

Італійські зірки зуміли взяти реванш і перемогли з рахунком 1:0. Єдиним голом у матчі відзначився 58-річний екс-нападник Мілана Даніеле Массаро.

У пошуках одеського Чілаверта: екс-голкіпер збірної України забивав голи, став чемпіоном Австрії і міг перейти у Лідс