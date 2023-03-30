Англійська Прем'єр Ліга прагне відзначити декількох гравців за їхні досягнення в чемпіонаті.

Нещодавно два легендарних тренери сер Алекс Фергюсон та Арсен Венгер потрапили до зали слави АПЛ. Наразі настала черга визначити трьох гравців, які приєднаються до наставників.

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Серед номінантів 15 гравців: Тоні Адамс, Сол Кемпбел, Майкл Каррік, Петр Чех, Енді Коул, Ешлі Коул, Джермейн Дефо, Лес Фердінанд, Ріо Фердінанд, Роббі Фаулер, Ґарі Невілл, Майкл Оуен, Джон Террі, Яя Туре та Неманя Відіч.

Переможці визначаться за результатами голосування вболівальників, яке проходить на сайті АПЛ. Кожен може віддати голос лише за трьох улюблених гравців.

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