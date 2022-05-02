Автентична ігрова футболка семиразового володаря "Золотого м'яча" – один із найбажаніших предметів для колекціонерів. Днями на аукціоні був проданий цінний лот – це футболка, у якій Ліонель Мессі забив 500-й гол за Барселону.

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Ціна за екіпірування екс-зірки каталонців вражає уяву. Форма Мессі обійшлася переможцю аукціону в 427 680 євро, повідомляє Marca.

Той матч Реал – Барселона був зіграний 23 квітня 2017 року. Мессі оформив дубль, а другий його гол став для аргентинця 500-м за Барселону. Поєдинок завершився перемогою "синьо-гранатових" з рахунком 3:2, а форвард, святкуючи гол, зняв футболку і продемонстрував її фанатам на Сантьяго Бернабеу. Саме вона і пішла "з молотка" за дуже солідні гроші.

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