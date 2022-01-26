Головний тренер Фоджі Зденек Земан не згоден терпіти втручання у формування його команди.

Влітку 74-річний фахівець вчетверте прийшов у клуб. Цього разу його місія полягає у тому, що витягти Фоджу з трясовини італійського футболу. Однак керівництво може завадити втіленню планів.

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За інформацією SportMediaset, Земан посварився з президентом клубу Ніколо Каноніко. Керівник всупереч волі тренера та спортивного директора хоче підписати Хашіма Мастура. Колишній суперталант Мілана вже був на останньому домашньому матчі Фоджі.

"У дитинстві він умів грати, мав хорошу техніку, але коли виріс, Мастур так і ніде й не заграв", – сказав Земан. Тренер та спортивний директор цілком серйозно роздумують над тим, аби покинути свої посади, якщо президент продовжить втручатися у їхню роботу.

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