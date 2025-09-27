Легендарний польський воротар Ян Томашевські закликав каталонський клуб попрощатися з Гансі Фліком через те, як німецький тренер використовує Роберта Лєвандовскі.

"Барселона має склад для клубного чемпіонату світу, в якому вони навіть не брали участі в. У них точно є склад для здобуття Ліги чемпіонів, найважливішого трофея. На жаль, тренерський штаб мав би дотягнути до кінця, і я сподіваюся, що його контракт не продовжать, тому що "пан німець" працює не дуже добре. Маючи таку футбольну "гармату", він мав виграти все в Європі, а вони програли Інтеру, хорошій команді, але потім був фінал 0:5 проти ПСЖ, який усе показав", – сказав Томашевські у коментарі supersport.se.pl.

На цьому тлі Лєвандовскі вкотре довів свою цінність. У поєдинку проти Ов’єдо, коли рахунок був 1:1, поляк вийшов на заміну й уже через п’ять хвилин відзначився голом після скидки Френкі де Йонга. Барса зрештою перемогла 3:1, але головною темою обговорення стало те, що досвідченого нападника використовують як "супер-джокера", а не лідера атаки.

Сам Лєвандовскі не виявляє невдоволення і зберігає спокій: "Я терплячий. Найважливіше – якщо я виходжу, то хочу забити гол і допомогти команді. Фізично я почуваюся дуже добре", – зазначив поляк після матчу.

