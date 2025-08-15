Екс-воротар Челсі та Арсенала Петр Чех оголосив про розлучення з дружиною після 26 років шлюбу.

Петр Чех розлучився зі своєю дружиною Мартіною після 26 років спільного життя. Вони познайомилися в школі в 1999 році, а влітку 2003 року одружилися. У пари двоє дітей: 16-річний Даміан і 17-річна Адела.

"Нам з Мартіною сумно повідомляти про розлучення після 26 років спільного життя. Ми залишаємося найкращими друзями і дуже пишаємося нашими дітьми", – написав Чех у своєму Instagram.

Обидві дитини Петера грають у футбол. Адела і Даміан захищають кольори Фулхема.

Нагадаємо, що Петр після футбольної кар'єри зайнявся хокеєм. Він дебютував за Белфаст в Елітній хокейній лізі Великобританії в листопаді 2023 року.