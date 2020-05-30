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Народний артист України пригадав оригінальну традицію святкування голів Динамо

14:24 292 Читать на русском
Народний артист України пригадав оригінальну традицію святкування голів Динамо
Динамо / Фото з відкритих джерел

Поет-пісняр Юрій Рибчинський розповів про те, як свого часу радів перемогам київської команди.

"Коли вперше опинився на стадіоні на матчі Динамо і хто був суперником зараз вже не пригадаю, але було мені, здається, років десять. У нападі грали Фомін, Коман, Граматикопуло, Зазроєв, в захисті – Юст, Лерман, Єрохін...

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Старші хлопці з нашого двору брали мене на стадіон Динамо. Йшли, зазвичай, пішки з Подолу по Володимирському спуску. Я ховав за пазухою двох голубів, яких, як правило, випускав у небо, коли наші забивали гол. Час був післявоєнний, важкий, а можливість вболівати за свою команду – одне з небагатьох тодішніх задоволень", – цитує Рибчинського офіційний сайт Динамо.

До слова, 75-річний поет – давній шанувальник Динамо. Він присвятив кілька пісень динамівцям, зокрема: "Рудий соняшник" і "Повертайся!" на честь Валерія Лобановського, "Віват, король!" до завершення кар'єри Олега Блохіна і "Другий тайм" – Григорію Суркісу.

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