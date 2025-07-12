Луї ван Гаал, екс-наставник збірної Нідерландів, Барселони, Баварії та Манчестер Юнайтед, поділився новиною щодо свого стану здоров’я. "У мене більше немає симптомів раку. Два роки тому я переніс кілька операцій – тоді все було дуже погано. Але зрештою все завершилось добре, тож тепер я можу контролювати ситуацію.

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Я проходжу обстеження кожні кілька місяців, і все добре. Я дедалі більше відновлююсь фізично", – цитує ван Гаала vi.nl.

Він також підтвердив, що не планує повертатися до роботи в клубах, однак ідея очолити національну збірну знову його приваблює: "Якщо топ-збірна звернеться – я можу це розглянути. Але клубний футбол – уже не для мене".

Про свій діагноз – рак простати – він публічно повідомив три роки тому, ще перебуваючи на посаді головного тренера збірної Нідерландів. Попри важке лікування, ван Гаал залишався активним у футболі й нині працює спеціальним радником в Аяксі, а також бере участь у публічних подіях.

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