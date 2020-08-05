Легендарний симулятор засвітив новий клуб Вілліана

Схоже, що майбутнє колишньої зірки донецького Шахтаря Вілліана вже визначено. Футбольний симулятор Pro Evolution Soccer зробив спойлер однієї з трансферних інтриг літа.

Досвідчений бразилець продовжить кар'єру в Арсеналі, стверджує The Sun.

Челсі може продати десяток виконавців у міжсезоння

Таблоїд навів світлини офіційної заставки симулятора PES 2021, що вийде 15 вересня. У ній Вілліан зображений у футболці "канонірів". Зайвої пікантності ситуації додає те, що Арсенал – партнер Konami – японського видавця відеоігор. Раніше Вілліан відмовився продовжувати контракт з Челсі, а команда Мікеля Артети стала головним претендентом на вінгера. Також колишній лідер донецького Шахтаря має пропозицію від Інтера Маямі.

У сезоні 2019/20 Вілліан провів 47 матчів у всіх турнірах, у яких забив 11 м'ячів і віддав 9 результативних передач.

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