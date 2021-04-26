"Шановний пане Суркіс, дозвольте мені висловити свої найтепліші вітання з великою перемогою, якою за три тури до закінчення ліги київське Динамо ефективно закріпило титул чемпіона України сезону 2020/21 і завоювало цей титул в 16-й раз в історії, досягнувши історичного рекорду.

Суркіс прокоментував чемпіонство Динамо – майбутнє Луческу, присвята батьку і підсилення під Лігу чемпіонів

Дозвольте також щиро привітати гравців вашої команди і тренерський штаб на чолі з паном Мірчею Луческу. Я дуже щасливий і пишаюся тим, що Огнєн Вукоєвіч, наш співвітчизник, колишній гравець збірної, наш учень-тренер і колишній тренер, є частиною команди-переможниці і зробив свій внесок в це велике досягнення вашого клубу.

До закінчення сезону 2020/21 бажаю успіхів у фіналі національного Кубка і удачі в майбутніх європейських клубних змаганнях. З повагою, Щиро Ваш, Президент Давор Шукер", – цитує текст листа офіційний сайт Динамо.

Динамо стало чемпіоном України 2021: Циганкова не спинити, 5 голів у "золотому" матчі, гольова українізація Луческу