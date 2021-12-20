Український чемпіонат завжди славився яскравими стражами воріт. Надійні, харизматичні, вольові – вони завжди в центрі уваги та симпатій.

Український чемпіонат доволі "молодий", але вже зараз в його історії є голкіпери, про яких із теплотою відгукується кожен футбольний шанувальник. Їм вдалося завоювати любов мільйонів не лише відчайдушними стрибками за м'ячем, а й щирістю та добрим серцем поза футбольним полем. Саме вони стали не просто прикладом для наслідування, а ідолами, які спонукають тягнутись до зірок.

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Олександр Шовковський

Футболіст, із якого можемо розпочинати будь-який позитивний список українських голкіперів. Вболівальники готові носити "Вічно першого" на руках навіть зараз, хоча він завершив кар'єру ще у 2016-му, перед своїм 42-річчям.

Відданість Динамо, казка збірної-2006, сейви на грані законів фізики та поза межами людських можливостей – нам є за що дякувати Олександру Шовковському. П'єдестал українського воротарського цеху по праву належить йому, і сучасникам та майбутнім поколінням голкіперів потрібно зробити багато з розряду "неможливого", щоб опинитися поруч із ним.

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Андрій Пятов

Голкіпер, якому випало конкурувати з Шовковським за номер один у збірній України та батлитись з легендою у дербі Динамо і Шахтаря. Із багатьох сутичок Пятов виходив переможцем, завдяки чому сам перейшов у розряд "живої легенди".

Після того, як Шовковський повісив рукавиці на цвях, саме Пятов тривалий час був незамінним лідером збірної. Навіть зараз, у свої 37 років, Андрій на повну конкурує з молодим Трубіном та завжди готовий довести, що коли на лінії воріт грає він – партнери та вболівальники можуть бути спокійними. Це футболіст, який ніколи не здається та готовий доводити свій рівень та майстерність у матчах із будь-яким суперником.

Ігор Шуховцев

За команди "баті" можна було не вболівати, але його поважала вся футбольна Україна. Надійний, чесний, з бойовим характером та яскравим почуттям гумору – Шуховцевим захоплювалися навіть суперники.

У кар'єрі Шухи було багато клубів та яскравих моментів, але виклику у табір національної збірної він так і не отримав. Надто великою була конкуренція, хоча кожен скаже зі стовідсотковою впевненістю — Шуховцев точно не підвів би.

Олександр Горяїнов

Зірка харківського Металіста, якій належить найдовша "суха" серія в історії чемпіонату України – 943 хвилини. Один із творців історії харківського клубу та лідер, який допоміг харків'янам досягнути раніше небачених висот.

"Грає надійно, грає завжди", – саме цей заряд був популярним на трибунах ОСК "Металіст", коли рамку воріт захищав Горяїнов. 29-й номер не давав спуску ані супернику, ані власним захисникам. Горяїнов – втілення сили та характеру, за яке обожнюють гравців у рукавицях.

Віталій Рева

Феномен українського футболу. Голкіперу зараз 47 років, а він продовжує робити улюблену справу та захищати ворота! Друголіговий Лівий берег має амбіції підвищення у класі, і досвідчений Рева, попри вік, тримає планку.

Колись мастодонт воротарського цеху навіть сунув з основи Динамо та збірної України самого Шовковського. Кольори якого б клубу не захищав Рева, команда та тренерська лава могли бути впевнені – їхні володіння у цілковитій безпеці.

Рустам Худжамов

Ще один яскравий голкіпер, який лише нещодавно припинив професійну кар'єру. Вихованець київського Динамо не зміг закріпитися в столичному клубі та не був "номером один" у складі грандів, але назвати його пересічним голкіпером навряд чи в когось повернеться язик.

Рустам став яскравим прикладом того, як завжди залишатися професіоналом з великої літери та в жодному разі не здаватися під тиском обставин. Трішки везіння – і кар'єра Худжамова могла б скластися ще кращим чином, але любов колег по цеху та фанатів – це те, що назавжди залишиться з ним.

Дмитро Шутков

Людина, яка закладала підвалини Шахтаря-чемпіона. Усю кар'єру голкіпер присвятив рідному клубу, невтомно працюючи, щоб вивести його на всі можливі футбольні вершини.

У складі "гірників" йому вдалося виграти всі можливі трофеї, які є на внутрішній арені. Також на його рахунку 5 матчів у воротах національної збірної. Навіть після завершення кар'єри Шутков проявив вірність помаранчевим кольорам, залишившись передавати досвід молодим поколінням академії Шахтаря.

Олег Суслов

Вихованець луганського футболу, творець історії одеського Чорноморця та один з першопрохідців закордонного досвіду. Ім'я Суслова – одне з найгучніших в епоху формування футбольного світу незалежної України.

Яскрава гра в Чорноморці привернула увагу Зальцбурга, куди згодом і перейшов Суслов. Австрійський період в кар'єрі був невдалим – перехід в Санкт-Пельтен, два сезони на лавці в Адмірі-Веккер та завершення кар'єри.

Андрій Глущенко

Єдиний воротар в історії українського футболу, кому вдалося відбити два пенальті впродовж одного матчу. Кремезний страж воріт тішив вболівальників Торпедо (Запоріжжя), Зірки, запорізького Металурга, Іллічівця та Чорноморця.

230 матчів в чемпіонаті України та відданість своїй справі гарантували Глущенку місце в плеяді найкращих українських воротарів. Тепер він передає досвід в надії, що комусь з вихованців вдасться досягнути ще більших висот.

Богдан Стронціцький

Легенда львівських Карпат, дворазовий фіналіст Кубка України. Хто б не захищав ворота "левів" – його завжди будуть порівнювати із Богданом Стронціцьким.

649 "сухих" хвилин в чемпіонаті, "бронза" 1997/98, виклик у збірну України – кар'єра цього голкіпера сповнена яскравих моментів. Легенда львівського футболу, для якого на стадіоні "Україна" завжди лунатимуть аплодисменти.

Наша футбольна історія багата на яскраві імена, і зараз ми стаємо свідками народження нових зірок. Трубін, Різник, Нещерет та інші готові кинути виклик легендам, підкорювати нові вершини та оновлювати фантастичні рекорди.