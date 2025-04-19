Іменитий валлійський півзахисник Аарон Ремзі спробує себе у новій ролі в Кардіффі.

Прес-служба валлійського клубу повідомив про відставку головного тренера Омера Різу. Керівництво Кардіффа, який виступає в Чемпіоншипі, вирішило не шукати нового наставника, а довірити управління командою півзахиснику Аарону Ремзі.

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Досвідчений гравець протягом своєї кар'єри встиг пограти за Арсенал, Ювентус та Ніццу. У 2023 році Ремзі повернувся до складу Кардіффа, у якому розпочинав свій шлях у футболі. Окрім ролі гравця, він тепер буде виконувати обов'язки тренера.

Кардіфф перебуває на 23-му місці в таблиці – у зоні вильоту, але ще зберігає шанси залишитися. Команда не виграє 5 матчів поспіль (3 нічиїх і 2 поразки).

Ремзі у поточному сезоні зіграв за валлійський клуб у 10 матчах. Результативними діями півзахисник не відзначився. Варто зауважити, що Аарон не грає з березня через чергову травму.

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