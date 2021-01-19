Наставник Кастільї здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє AS. 43-річний іспанець одразу вирушив на самоізоляцію.

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Через це Рауль пропустить пропустить найближчий матч проти другої команди Хетафе. Повернення Гонсалеса очікується наприкінці січня, але, зрозуміло, що все залежатиме від повторного тестування.

Зауважимо, фахівець, який провів 16 сезонів у Реалі у статусі гравця, очолив Кастілью влітку 2019 року. Його команда наразі розташувалась на 4 місці підгрупи А групи 5 у Сегунді Б.

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