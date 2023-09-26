Легендарний президент Інтера опинився в лікарні
Колишнього власника Інтера Массімо Моратті госпіталізували через проблеми зі здоров'ям.
Бізнесмен здійснив запланований візит до лікарні Галеацці, де йому зробили операцію на серці, повідомляє Gazetta dello Sport. Через аналогічну процедуру він проходив у минулому.
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За інформацією італійської преси, стан 78-річного Моратті наразі стабільний, медперсонал упевнений у позитивному результаті.
Нагадаємо, Массімо Моратті майже два десятиліття керував Інтером. За цей час клуб виграв 16 титулів, включаючи 5 Скудетто та Лігу чемпіонів. У 2010 році "нерадзуррі" стали єдиним італійським клубом, який завоював требл.
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