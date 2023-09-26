Бізнесмен здійснив запланований візит до лікарні Галеацці, де йому зробили операцію на серці, повідомляє Gazetta dello Sport. Через аналогічну процедуру він проходив у минулому.

Лукаку підставив екс-партнера по Інтеру – зірка покинув клуб заради Ромелу

За інформацією італійської преси, стан 78-річного Моратті наразі стабільний, медперсонал упевнений у позитивному результаті.

Нагадаємо, Массімо Моратті майже два десятиліття керував Інтером. За цей час клуб виграв 16 титулів, включаючи 5 Скудетто та Лігу чемпіонів. У 2010 році "нерадзуррі" стали єдиним італійським клубом, який завоював требл.

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