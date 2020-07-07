Легендарний Пісарро завершив професіональну кар'єру

Перуанський нападник бременського Вердера Клаудіо Пісарро повісив бутси на цвях у віці 41 року.

Пісарро ще влітку 2019 року заявив, що сезон-2019/20 стане для нього останнім. 6 липня Вердер гарантував собі місце в Бундеслізі на сезон-2020/21, ставши переможцем двоматчевого протистояння з Хайденхаймом. В обох стикових зустрічах форвард залишався на лавці запасних.

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Перуанець завершив кар'єру, перебуваючи на 6-му місці в списку найкращих бомбардирів Бундесліги в історії – 197 голів, і найкращим бомбардиром в історії Вердера – 153 голи.

Пісарро – шестиразовий чемпіон Німеччини у складі Баварії і шестиразовий володар Кубка Німеччини (5 у складі Баварії, 1 у складі Вердера). Переможець Ліги чемпіонів-2012/13, Суперкубка УЄФА і клубного чемпіонату світу (все в Баварії).

У сезоні-2019/20 Пісарро провів за Вердер 19 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи. Також Клаудіо належить рекорд за кількістю матчів для легіонерів Бундесліги – 490.

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