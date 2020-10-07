Легенда чеського футболу Антонін Паненка бореться за своє життя.

Чемпіон Європи 1976 року потрапив до празької лікарні у важкому стані, інформує Twitter його рідного клубу – Богеміанса.

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Паненку доправили у відділення реанімації. 71-річному екс-хавбеку збірної Чехословаччини відразу зробили тест на коронавірус, який виявився позитивним.

Паненка упродовж кар'єри виступав за Богеміанс та низку австрійських клубів. Весь світ знає півзахисника за його особливу манеру пробиття пенальті, яку він використав у фіналі Євро-1976 проти збірної ФРН.

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