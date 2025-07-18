"Виклик стає більшим – і наша віра також. Після історичного матчу з Жальгірісом, Хамрун Спартанс тепер готовий зіграти проти українського гранда – Динамо Київ – у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

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Ми протистоїмо легендарному супернику, європейській силі, але ми йдемо вперед з мужністю, єдністю та серцем нашого міста позаду нас. Нехай почнеться наступний розділ. Давайте разом напишемо ще більше історії", – йдеться на офіційному сайті мальтійського клубу.

Нагадаємо, Хамрун Спартанс після поразки у першому поєдинку від литовського Жальгіріса (0:2) зумів оформити камбек у матчі-відповіді (2:0) і в серії пенальті перестріляв балтійців, вийшовши у другий раунд кваліфікації Ліги чемпіонів.

Першу гру проти мальтійців Динамо проведе на виїзді – 22 липня о 20:00 за київським часом. Матч-відповідь відбудеться 29 липня в польському Любліні.

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