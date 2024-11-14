Як інформує RMC, Сіссе був визнаний винним у нецільовому використанні активів компанії та неточності в бухгалтерських звітах. Суд Бастії, засідання якого відбулося в середу, засудив Сіссе на 8 місяців умовно й оштрафував екс-зірку Ліверпуля на 20 тисяч євро. Було встановлено, що Сіссе відмивав гроші й ухилявся від сплати податків. Він володів компанією, яку ліквідували 2020 року, залишивши на своєму рахунку заборгованість у розмірі 550 тисяч євро.

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Також суд виніс Джибрілю додатковий вирок у вигляді позбавлення права балотуватися на виборах терміном на три роки. Можна сказати, що екс-форвард збірної Франції відбувся невеликим покаранням, оскільки прокурор Бастії Жан-Філіп Наварр вимагав засудити Сіссе до одного року тюремного ув'язнення умовно і штрафу в розмірі 100 тисяч євро.

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський називав Сіссе своїм кумиром.

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