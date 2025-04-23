Боавішта потрапила в халепу через фінансові труднощі, які ніяк не може вирішити керівництво.

"Пантери" у чемпіонаті Португалії борються за виживання. Криза результатів супроводжується величезними фінансовими проблемами.

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Торік Боавішта відремонтувала стадіон. Підряднику довелося вибивати оплату через суд. У поточному сезоні ситуація не змінилася. Клуб, яким керує Жерар Лопес, власник Бордо, продовжує тонути у проблемах.

Як повідомляє RMC Sport, постачальник електроенергії вирішив вимкнути подачу електроенергії на стадіоні через борги. Боавішті довелося тренуватися за 30 км від міста. Ситуація продовжувалася майже тиждень, але врешті-решт керівництво клубу сплатили рахунки.

Нагадаємо, Боавішта перебуває на передостанній сходинці у турнірній таблиці чемпіонату Португалії з 17 балами.

"Пантери" ще на початку нульових представляли Португалію на європейській арені. У сезоні Ліги чемпіонів 2001/02 Боавішта грала проти Динамо (3:1, 0:1) на груповому етапі.

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