Новим головним тренером МФК Металург став Володимир Шаповалов, повідомляє офіційний сайт клубу.

Друга ліга поповниться ще одним клубом – він ставав на паузу через війну і виграв апеляцію в УАФ

На цій посаді він замінив Антона Гая. До штабу 68-річного фахівця, який у 2017 році вже тренував запоріжців, увійшли помічники Андрій Зубченко та Сергій Ковальов, тренер воротарів Олексій Мельник, і тренер із фізичної підготовки Олександр Шевченко. Новопризначена команда вже узялася до виконання своїх обов'язків – МФК Металург розпочав підготовку до нового сезону.

Нагадаємо, запоріжці не без проблем завершили минулий сезон – клуб певний час перебував на межі зникнення. Зрештою, обійшлось малою кров'ю – розформували другу команду. Головна команда посіла 17-ту сходинку у Групі вибування Першої ліги (програвши 9 із десяти матчів весняної частини сезону) і у перехідних поєдинках без шансів поступилася ЮКСА. Новий сезон МФК Металург розпочне у Групі Б Другої ліги.

До слова, клуб у середині травня отримав дозвіл проводити домашні матчі у Запоріжжі – до цього запоріжці приймали своїх суперників у Першій лізі в Умані.

ЮКСА тріумфально вийшла у Першу лігу, розбивши МФК Металург, Звягель дотис Хуст і відправив закарпатців у 3-й дивізіон