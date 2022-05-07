Вихованець Хіберніана прославився, виступаючи за Селтік, якому віддав 14 років своєї кар'єри. За цей період Браун став живою легендою "кельтів", здобувши 23 титули.

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Минулого року Скот Браун покинув Селтік і перебрався у Абердін, за який провів 33 матчі й навіть отримав посаду асистента у тренерському штабі. Зрештою, 37-річний шотландець вирішив завершити кар'єру гравця.

На жаль, Брауну не вдалося належним чином попрощатися з уболівальниками. Річ у тім, що у минулому сезоні діяли ковідні обмеження, а період в Абердіні виявився коротким та не дуже успішним. Команда бореться за збереження прописки у еліті.