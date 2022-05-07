Легендарний капітан Селтіка завершив кар'єру – він так і не отримав прощання, на яке заслуговував
Шотландський "костолом" Скот Браун вирішив припинити виступи на професіональному рівні.
Вихованець Хіберніана прославився, виступаючи за Селтік, якому віддав 14 років своєї кар'єри. За цей період Браун став живою легендою "кельтів", здобувши 23 титули.
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Минулого року Скот Браун покинув Селтік і перебрався у Абердін, за який провів 33 матчі й навіть отримав посаду асистента у тренерському штабі. Зрештою, 37-річний шотландець вирішив завершити кар'єру гравця.
На жаль, Брауну не вдалося належним чином попрощатися з уболівальниками. Річ у тім, що у минулому сезоні діяли ковідні обмеження, а період в Абердіні виявився коротким та не дуже успішним. Команда бореться за збереження прописки у еліті.