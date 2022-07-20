Товариський матч Легія – Селтік став останнім у кар'єрі 42-річного поляка. Боруц відіграв перший тайм у складі варшавської команди, а от звичного для подібних зустрічей виходу у формі "кельтів" не трапилося.

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Цікаво, що Легія пропускала, поки Боруц був у грі. Щоправда, провини Артура в тому не багато. Особливо відзначимо перший м'яч. Хатате став автором справжнього шедевра. Перемогу Селтік не втримав.

Після фінального свистка Боруц знову вийшов на поле. Футболісти та фанати влаштували йому гучні овації. Одним із тих, хто підкидав кіпера у повітря, був Ігор Харатін, який відіграв за Легію другий тайм.