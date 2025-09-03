Гільєрмо Очоа вів перемовини з Бургосом і був близьким до підписання контракту з іспанським клубом. Утім, угода так і не завершилася, оскільки 40-річний голкіпер вийшов за кавою і не повернувся.

Легенда ЧС сказав, що збирається випити кави і перестав відповідати іспанському клубу

Як повідомляє Marca, Очоа розглядає варіант з поверненням у чемпіонат Мексики, щоб мати ігровий час до старту чемпіонату світу-2026. Воротар веде перемовини з Керетаро.

Нагадаємо, Очоа виступав за Аяччо, Малагу, Гранаду, Салернітану та інші. За свою кар'єру він відіграв у понад 700 матчах. У складі збірної Мексики він вигравав Лігу націй КОНКАКАФ.

