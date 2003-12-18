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Легендарний форвард Шахтаря пригадав свій покер та найбільшу перемогу "гірників" в історії – 9:1

16:23 611 Читать на русском
Легендарний форвард Шахтаря пригадав свій покер та найбільшу перемогу "гірників" в історії – 9:1
Олег Матвєєв / Соцмережі

Екс-нападник Шахтаря Олег Матвєєв поділився приємними спогадами у соціальній мережі.

Екс-нападник Динамо та Шахтаря Олег Матвєєв завантажив на свою сторінку у соціальній мережі Instagram огляд матчу між "гірниками" та запорізьким Торпедо.

Легенда Шахтаря Матвєєв вразив ворота неймовірним ударом з-за меж поля – відео дня

У травні 1997 року команда з Донецька здобула найбільшу перемогу в історії клубу – 9:1, рекорд тримається і до сьогодні. А нападник Олег Матвєєв відзначився у матчі проти Торпедо 4 голами за 75 хвилин.

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Теги
Шахтар Шахтар Відеоновини Олег Матвєєв
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