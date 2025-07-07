Каллум Вілсон написав прощального листа вболівальникам Ньюкасла. 33-річний нападник забив 49 голів у 130 матчах за п'ять сезонів. Його контракт закінчився цього літа.

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"Настав час попрощатися після декількох неймовірних років. Ми разом вистояли і пережили злети і падіння, щоб допомогти клубу досягти нових висот. Я так пишаюся тим, що носив легендарну футболку з номером дев'ять і додав до неї трохи історії. Забивати голи під трибуною Галлоугейт Енд дійсно так особливо, як кажуть.

Все хороше колись закінчується, але немає сумнівів, що Ньюкасл завжди буде займати місце в моєму серці і серці моєї родини. Дякую за спогади", – написав Вілсон.