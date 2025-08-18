Наставник збірної Туреччини Вінченцо Монтелла поділився думкою про наставника Шахтаря Арду Турана.

За словами італійського фахівця, який під час футбольної кар'єри провів 182 матчі за Рому, де нині виступає Артем Довбик, перед призначенням турецького спеціаліста йому телефонували з Італії.

"Арда Туран – один із тренерів, яких я поважаю. Він також мав чудові варіанти працевлаштування в Європі. Перед його переходом у Шахтар мені дзвонили представники кількох італійських клубів та цікавились моєю думкою про нього. Я дав йому позитивні характеристики. Він один із тренерів, за якими я із задоволенням стежу", – цитує Монтеллу fotospor.com

Нагадаємо, цього літа Арда Туран очолив Шахтар, замінивши на посаді головного тренера Маріно Пушича.

