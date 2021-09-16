Трагедія сталася у вівторок на стадіоні у селі Коровія Чернівецької області, повідомляє прес-служба Буковини.

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У цей день Дмитру Білоусу виповнилося 60 років. Він брав участь у матчі команд ветеранів, під час якого серце футболіста зупинилося. Врятувати життя не вдалося.

До слова, Дмитро Білоус упродовж кар'єри переважно виступав за Буковину та запорізький Металург. У 1989 був бронзовим призером чемпіонату УРСР у складі тернопільської Ниви.

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