Легендарний форвард АПЛ очолив європейську збірну, яка не пустила Україну на ЧС
Колишній нападник Ліверпуля та Манчестер Сіті Крейг Белламі отримав нову роботу.
На своєму офіційному сайті Федерація футболу Уельсу оголосила, що Крейг Белламі став новини тренером національної команди.
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Фахівець підписав контракт до 2028 року. Дебютує Белламі на посаді напочатку вересня, коли Уельс гратиме проти Туреччини в Лізі націй.
Нагадаємо, що Крег Белламі закінчив професіональну кар'єру у 2014 році. Форвард відомий своїми виступами за Ліверпуль, Ньюкасл, Манчестер Сіті, Норвіч, Вест Хем, Кардіфф.
Після отримання тренерської ліцензії він встиг попрацювати в академіях Кардіффа та Андерлехта. З 2022 року він обіймав посаду помічника тренера в Бернлі.
До слова, Уельс не пустив збірну України на ЧС-2022, здобувши над нею перемогу у вирішальному матчі за вихід на Мундіаль.
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