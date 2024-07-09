На своєму офіційному сайті Федерація футболу Уельсу оголосила, що Крейг Белламі став новини тренером національної команди.

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Фахівець підписав контракт до 2028 року. Дебютує Белламі на посаді напочатку вересня, коли Уельс гратиме проти Туреччини в Лізі націй.

Нагадаємо, що Крег Белламі закінчив професіональну кар'єру у 2014 році. Форвард відомий своїми виступами за Ліверпуль, Ньюкасл, Манчестер Сіті, Норвіч, Вест Хем, Кардіфф.

Після отримання тренерської ліцензії він встиг попрацювати в академіях Кардіффа та Андерлехта. З 2022 року він обіймав посаду помічника тренера в Бернлі.

До слова, Уельс не пустив збірну України на ЧС-2022, здобувши над нею перемогу у вирішальному матчі за вихід на Мундіаль.

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