Головний тренер Миная Володимир Шаран, який тривалий час працював в Олександрії, спрогнозував, як Руслан Ротань справлятиметься з роботою в двох командах.

"Це все не так просто… У Руслана досвід невеликий. Багато буде залежати від його помічників. Перед Олександрією, наскільки я знаю, стоїть завдання взяти бронзу, а перед молодіжною збірною – здобути путівку на Олімпіаду.

"Олександрія має дорости до єврокубків": Ротань озвучив турнірні завдання "жовто-чорних"

Серйозні цілі. Роботи у тренера буде набагато більше, тому я й кажу про його помічників. Але, все реально – раніше, як ми пам’ятаємо, такі суміщення вже були", – поділився Шаран в інтерв'ю Footboom.

Нагадаємо, Руслан Ротань офіційно став тренером Олександрії, при цьому не припинивши свою роботу з молодіжною збірною України, яку вивів на Євро-2023.

Барселона переманила одного з найцікавіших талантів України – він уже забиває суперголи і вражає іспанські ЗМІ