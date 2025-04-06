Воротар Саутгемптона Арон Ремсдейл вилетів з англійської Прем'єр-ліги втретє у своїй кар'єрі. Раніше він вилітав у складі Борнмута і Шеффілд Юнайтед у 2020 і 2021 році відповідно.

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Саутгемптон оформив виліт у Чемпіоншип за підсумками поразки від Тоттенхема (1:3). Команда Івана Юріча перебуває на самому дні турнірної таблиці і має у своєму активі лише 10 очок. Арон Ремсдейл зізнався, що не очікував, що цей сезон стане для нього і його команди настільки невдалим.

Влітку воротар напевно змінить команду, незважаючи на контракт зі "святими" до літа 2028 року. У його послугах зацікавлені Борнмут і Ньюкасл.

Раніше Ремсдейл грав за Арсенал разом з Олександром Зінченком.

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