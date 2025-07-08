Колишній воротар Реала та ПСЖ Кейлор Навас може змінити клуб уже найближчим часом – мексиканський Пумас веде переговори з легендарним костариканцем, повідомляє ESPN.

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Після того як Алекс Паділья повернувся до Атлетика, мексиканці активно шукають нового основного воротаря. Навас, який нині виступає за Ньюеллс Олд Бойз в Аргентині, став головним кандидатом на заміну. Перемовини вже тривають, а сам футболіст начебто зацікавлений у переїзді до Мексики.

У Пумас вірять, що зможуть підписати Наваса – не лише через зростання рівня Ліги MX, а й завдяки географічній близькості до Коста-Рики. Переїзд може бути вигідним для самого гравця, який мріє поїхати на ЧС-2026 у складі національної збірної.

Навас недавно зіграв на Золотому кубку КОНКАКАФ і допоміг Коста-Риці дійти до чвертьфіналу, де його збірна вилетіла в серії пенальті проти збірної США.

За свою кар’єру воротар провів 162 матчі за Реал, виграв понад 10 трофеїв, включно з трьома поспіль ЛЧ разом із Кріштіану Роналду. Також Навас встиг пограти разом з Ліонелем Мессі в складі ПСЖ в сезонах 2021/22 і 2022/23.

Додамо, що Навас брав участь зі збірною Коста-Рики на трьох чемпіонатах світу – у 2014, 2018 і 2022 роках.

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