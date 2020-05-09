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Легендарний дует Ліверпуля потрапив до топ-10 найкращих, які не здобули чемпіонство – Джеррард примудрився стати другим

17:14 432 Читать на русском
Легендарний дует Ліверпуля потрапив до топ-10 найкращих, які не здобули чемпіонство – Джеррард примудрився стати другим
Стівен Джеррард / Reuters

Телеканал Sky Sports склав рейтинг найкращих гравців в історії чемпіонату Англії, які так і не виграли чемпіонський титул.

Фінальний список провідних виконавців без чемпіонства з'явився на сайті Sky Sports.

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Очолив його легендарний чемпіон світу-1966 Боббі Мур, який захищав кольори лондонських Вест Хема та Фулхема. Друге місце посів культовий екс-хавбек Ліверпуля Стівен Джеррард. Третім став ексцентричний екс-півзахисник збірної Англії Пол Гаскойн. У різний час він виступав за Ньюкасл, Тоттенхем, Евертон і Мідлсбро.

Доповнили топ-10 Джеффрі Херст, Гарі Лінекер, Джиммі Грівз, Глен Ходдл, Джеймі Каррагер, Джанфранко Дзола і Метт Ле Тісьє.

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Англія Гарі Лінекер Джанфранко Дзола Пол Гаскойн Глен Ходдл Стівен Джеррард Стівен Джеррард Джеймі Карраґер Джеймі Карраґер Джиммі Грівз
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